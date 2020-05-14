Псковская полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщину, труп которой был найден 4 мая

14 Май 2020 2020-05-14T09:49:08+03:00

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Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову просит у граждан помощи в установлении личность неизвестной женщины, труп которой был обнаружен 4 мая 2020 года у дома №94 по улице Николая Васильева в Пскове.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, на вид умершей около 60-65 лет, рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие.

Была одета в шляпку серого цвета с полями, красную куртку и ярко-красный свитер, длинную черную юбку, чёрные колготки и черные высокие сапоги на каблуке.

Особые приметы: частично отсутствуют зубы на верхней и нижней челюстях справа.

Всех, кто может сообщить что-либо о личности этой гражданки, просят обратиться по телефонам: 59–63-22, 59–63-09, 911- 351–26-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU