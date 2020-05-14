Коронавирус обнаружили у одного из сотрудников псковского СИЗО

14 Май 2020 2020-05-14T11:06:06+03:00

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13 мая коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников ФКУ «СИЗО-1» города Пскова, сообщает официальный канал по ситуации с распространением COVID-19 в Псковской области.

Сообщается, что с 30 апреля зараженный сотрудник находился дома на больничном, а накануне был госпитализирован в Псковскую городскую больницу, перепрофилированную под региональный covid-центр.

Помещения псковского СИЗО обработаны, группа контактировавших с заболевшим определена.

При этом отмечается, что, вопреки сообщениям в некоторых телеграм-каналах, главный санитарный врач постановления о закрытии СИЗО на карантин не выписывал.

Между тем в телеграм-каналах был размещен скан документа, в котором говорится, что в связи с постановлением главного государственного санитарного врача ЦГСЭН №2 ФКУЗ МЧС-78 ФСИН России от 13 мая в СИЗО-1 полностью ограничивается доступ посторонник лиц, приостанавливается перевод из учреждения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие учреждения ФСИН, приостанавливается примем подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также приостанавливается прием посылок и передач.

ИСТОЧНИК KP.RU