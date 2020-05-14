2020-05-14T11:00:19+03:00
Происшествия

У псковского наркодилера изъяли партию амфетамина в особо крупном размере

Олег Томилин
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У псковича обнаружили 460 граммов амфетамина.У псковича обнаружили 460 граммов амфетамина.
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области задержали 25-летнего псковича, подозреваемый в сбыте запрещенных веществ, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили 12 полимерных свертков с веществом коричневого цвета. Как показала экспертиза, изъятое является гашишем массой более 11 граммов. А при обыске обнаружены и изъяты 460 граммов амфетамина, что составляет особо крупный размер, а также гашиш массой 157 граммов, электронные весы и упаковочный материал.

Задержанный пояснил, что приобретал наркотические средства с целью последующего бесконтактного сбыта на территории Пскова через тайники-закладки. Однако, реализовать свой умысел он до конца не сумел, так как был задержан стражами порядка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время в рамках расследования устанавливается причастность и иных лиц к совершению данного противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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