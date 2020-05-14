Получатели мер соцподдержки рассказали губернатору Псковской области об их доступности

14 Май 2020 2020-05-14T11:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с получателями мер социальной поддержки доступность и востребованность предоставленной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, во встрече также принимали участие главы городов и районов, а также специалисты социальной сферы.

Глава региона напомнил, что пакет региональных мер поддержки стоимостью 270 млн рублей адресован на помощь 70 тысячам жителей области. Михаил Ведерников обратил внимание, что на поддержку населения и экономики, покупку дополнительной медицинской техники были направлены в том числе и средства гранта правительства РФ, который Псковская область получила за эффективную работу.

«Никакие дополнительные средства из воздуха не берутся. Меры поддержки должны быть адресными, точечными и эффективными. Мы не можем себе позволить избыточные и неоправданные траты. Мы действуем на максимуме финансовых возможностей, жертвуя запланированными проектами. С учетом анонсированных Президентом новых мер поддержки, наш пакет объективно достаточен», — подчеркнул губернатор.

Затем он озвучил основные данные по уже оказанной помощи. Так, например, более тысячи многодетных семей получили 20 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала. На эти цели направлено 25,5 млн рублей. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили более 30 тысяч малоимущих семей на общую сумму 150 млн рублей. Аналогичную выплату получили и более 600 одиноко проживающих пенсионеров.

Глава региона остановился и на выдаче продуктовых наборов. В апреле их получили около 21 тысяч школьников из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. В мае такие наборы будут также вручены и всем учащимся начальных классов. Кроме того, региональные доплаты, компенсации получают безработные с минимальным пособием, соцработники, педагоги.

«Большинство мер будет действовать и в мае. Они будут реализовываться параллельно с обновленным федеральным пакетом», — пообещал губернатор. Также он напомнил участникам совещания об основных мерах поддержки, принятых по решению президента России. Около 7,6 тысяч жителей области уже воспользовались ежемесячными выплатами на детей до 3 лет. Фондом социального страхования РФ предоставлено 3 тысяч пособий застрахованным лицам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.

Участники совещания доложили губернатору, как на местах в закрытом режиме функционируют стационарные учреждения соцобслуживания, идет работа по предоставлению мер соцподдержки, организована помощь нуждающимся. Глава региона обратил внимание, что для населения необходимо минимизировать набор документов, которые должны ими предоставляться.

Наконец, свое мнение о доступности и важности мер социальной поддержки высказали и их непосредственные получатели — многодетные родители, ветераны труда и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они поделились с губернатором своими жизненными историями, рассказали, какие выплаты им уже предоставлены, обратили внимание на наиболее острые вопросы.

В частности, многодетная мама из Опочецкого района Наталья Ларионова поблагодарила власти региона за полученные доплаты и продуктовые наборы, отметив, что для ее семьи это своевременная и ощутимая помощь. В ходе диалога женщина попросила оказать содействие в установке детской площадки в своем населенном пункте. Михаил Ведерников отметил, что в этом году в муниципальных образованиях ряд детских и спортивных площадок будут установлены, в первую очередь, отталкиваясь от пожеланий многодетных семей.

Особое внимание участников рабочей встречи было уделено возможной корректировке существующих ограничительных мер — разрешению индивидуальных прогулок, открытию общественных пространств и религиозных организаций. Именно с такими просьбами все чаще обращаются граждане региона, в том числе в социальных сетях.

Говоря об эпидемической ситуации, руководитель регионального Роспотребназдора Александр Нестерук согласился, что в регионе обстановка в целом спокойная, можно начать медленную, вдумчивую работу по поэтапному снятию ограничений.

У многодетных родителей и пожилых граждан губернатор спросил, какое время будет наиболее удобным для совершения прогулок. После проработки вопрос о смягчении ряда ограничений будет рассмотрен на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Это непростые шаги, которые требуют внимательного и ответственного соблюдения всех профилактических мер и требований Роспотребнадзора. Важно, чтобы мы не спешили с необдуманным принятием этих мер. Любое несоблюдение обязательных требований может откинуть нас далеко назад, лишить даже существующих послаблений», — отметил Михаил Ведерников.

Подводя итог рабочей встречи, глава региона обратил внимание, что все аспекты реализации мер соцподдержки тщательно отслеживаются и анализируются, чтобы те максимально оперативно были доведены до получателей. «Региональные власти сейчас работают над формированием второго пакета. Рассчитываю, что он будет справедливым и полноценным дополнением к федеральным мерам поддержки», — заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU