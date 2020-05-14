«Горячие линии» по вопросам помощи многодетным, а также защиты прав предпринимателей и работников запустила областная прокуратура

14 Май 2020 2020-05-14T11:54:30+03:00

«Горячая линия» для работников и предпринимателей будет работать до 1 июня, а вот для многодетных - только 2 дня. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Прокуратура Псковской области организовала несколько «горячих линий» для сбора обращений по вопросам защиты прав предпринимателей и трудовых прав граждан, а также по вопросам оказания социальной помощи многодетным семьям.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе надзорного ведомства, «горячая линия» для бизнесменов и работников будет работать с 13 мая по 1 июня. В это время на открытые телефоны «горячей линии» (8112) 69-83-34, 69-83-31, 69-83-64 и на сайт прокуратуры области принимаются обращения по вопросам защиты прав предпринимателей, а на телефоны (8112) 69-83-34, 69-83-31, 69-83-89 и на сайт прокуратуры области принимаются обращения, содержащие сведения о нарушениях трудовых прав граждан.

Обращения принимаются в рабочее время с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

В свою очередь «горячая линия» по вопросам оказания социальной помощи многодетным семьям будет действовать 2 дня — 14 и 15 мая. На открытые телефоны «горячей линии» (8112) 69-83-31, 69-83-17, 69-83-03, на сайт прокуратуры области, а также на телефоны в прокуратурах городов и районов области, принимаются обращения по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 3 и более детей, а также обращения, содержащие сведения о нарушениях прав на получение предусмотренных федеральным и региональным законодательством льгот и гарантий.

Обращения принимаются в рабочее время 14 мая с 9:00 до 18:00, а 15 мая - с 9:00 до 16:45.

В городах и районах Псковской области можно обратиться по телефонам:

Псков – (8112) 69-84-70;

Великие Луки – (81153) 3-96-93;

Бежаницкий район — (81141) 2-11-30;

Великолукский район – (81153) 7-28-34;

Гдовский район — (81131) 2-15-34;

Дедовичский район – (81136) 9-34-19;

Дновский район – (81135) 2-69-14;

Красногородский район – (81137) 2-14-89;

Куньинский район – (81149) 2-19-94,

Локнянский район – (81139) 2-11-54;

Невельская межрайонная прокуратура – (81151) 2-25-23;

Новоржевский район – (81143) 2-12-64;

Новосокольнический район – (81144) 2-33-01;

Опочецкий район – (81138) 2-27-45;

Островская межрайонная прокуратура – (81152) 3-16-17;

Палкинский район – (81145) 2-15-01;

Печорский район – (81148) 2-16-82;

Плюсский района — (81133) 2-13-82;

Порховский район – (81134) 2-41-66;

Псковский район – (8112) 69-84-34;

Пустошкинский район – (81142) 2-18-88;

Пушкиногорский район – (81146) 2-37-45;

Пыталовский район – (81147) 2-13-85;

Себежский район – (81140) 2-18-93;

Стругокрасненский район – (81132) 5-21-46.

ИСТОЧНИК KP.RU