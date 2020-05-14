Великолучанка лишилась 60 тысяч рублей, попытавшись сдать жилье мошеннику

14 Май 2020 2020-05-14T12:24:42+03:00

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13 мая жители Пскова, Великих Лук и Псковского района стали жертвами телефонных мошенников, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 13 мая неизвестный мужчина после телефонного общения с великолучанкой, якобы под предлогом аренды жилья обманным путем завладел принадлежащими потерпевшей денежными средствами на сумму более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

А 27-летней жительнице Псковского района позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения транзакции денег с ее банковской карты путем обмана похитил принадлежащие женщине 30 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

В результате аналогичной мошеннической схемы 36-летний пскович, доверившись мнимому банковскому сотруднику, не досчитался на своей банковской карте 11 тысяч рублей.

Пожилой жительнице Пскова — женщине 1950 года рождения —13 мая позвонил еще один «банковский служащий» и под предлогом начисления неких бонусов похитил с банковской карты пенсионерки свыше 36 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU