В Дедовичском и Порховском районах задержали дачных воров
Полицейские задержали в Дедовичском и Порховском районах подозреваемых в дачных кражах.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, на приусадебном участке у дачного дома в деревне Жеребцово Дедовичского района свободным доступом был похищен двигатель от трактора. Об этом в полицию сообщил владелец – житель Санкт-Петербурга 1965 года рождения.
По подозрению в данном противоправном деянии задержан 44-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель Дедовичского района. По версии следствия, похищенный двигатель он успел продать. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других подобных хищений из близлежащих деревень. Причиненный ущерб устанавливается.
А в Порхове из дачного дома в Ленинградском переулке были похищены велосипед, музыкальный центр, DVD-проигрыватель и другие вещи. Злоумышленник проник в дом, вырвав запор входной двери. О краже заявила 70-летняя пенсионерка.
В этом преступлении подозревается безработный судимый мужчина 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый уже дал признательные показания. Он задержан. В ходе обыска похищенное изъято. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU