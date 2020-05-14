2020-05-14T12:30:46+03:00
Происшествия

В Дедовичском и Порховском районах задержали дачных воров

Олег Томилин
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Полицейские задержали в Дедовичском и Порховском районах подозреваемых в дачных кражах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, на приусадебном участке у дачного дома в деревне Жеребцово Дедовичского района свободным доступом был похищен двигатель от трактора. Об этом в полицию сообщил владелец – житель Санкт-Петербурга 1965 года рождения.

По подозрению в данном противоправном деянии задержан 44-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель Дедовичского района. По версии следствия, похищенный двигатель он успел продать. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других подобных хищений из близлежащих деревень. Причиненный ущерб устанавливается.

А в Порхове из дачного дома в Ленинградском переулке были похищены велосипед, музыкальный центр, DVD-проигрыватель и другие вещи. Злоумышленник проник в дом, вырвав запор входной двери. О краже заявила 70-летняя пенсионерка.

В этом преступлении подозревается безработный судимый мужчина 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Он задержан. В ходе обыска похищенное изъято. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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