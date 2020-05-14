2020-05-14T12:34:42+03:00
Происшествия

В Пскове и Псковском районе граждан подозревают в фиктивной регистрации мигрантов

Олег Томилин
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В Пскове и Псковском районе полиция установила лиц, подозреваемы в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полиции, не работающая жительница Пскова 1973 года рождения в доме по улице Харченко фиктивно зарегистрировала двух граждан Армении.

А 39-летний безработный мужчина, проживающий в Колхозном переулке в селе Середка Псковского района осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. Они дали признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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