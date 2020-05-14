2020-05-14T13:21:48+03:00
Общество

15 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -4 градусов Цельсия

Олег Томилин
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Ночью 15 мая в Псковской области температура опустится до - 4 градусов.Ночью 15 мая в Псковской области температура опустится до - 4 градусов.
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15 мая на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами небольшой дождь, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в пятницу прогнозируется низкое атмосферное давление и ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по области: ночью -4…+1 градусов Цельсия, днем +9…+14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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