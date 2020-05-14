Михаил Ведерников призвал сократить отставание по контрактации национальных проектов

14 Май 2020 2020-05-14T13:44:38+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации в регионе национальных проектов, на котором призвал распорядителей бюджетных средств сократить отставание по контрактации национальных проектов.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, участники рассмотрели актуальные вопросы по достижению необходимого уровня контрактации и целевых показателей в сферах здравоохранения, экологии и спорта.

По традиции глава региона начал совещание со списка лидеров по заключению контрактов. Первое место по-прежнему занимает нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с показателем в 86%.

«Прирост по этому нацпроекту с прошлого совещания незначительный — порядка 2%, но догнать все равно никто не может. Такой отрыв говорит о том, что в этом направлении куратор этого направления и председатель профильного Комитета достаточно активно работают. Главная причина — понимая объемы средств, которые предстоит законтракторвать, документация на объекты готовилась заранее, сейчас все идет по накатанной. А некоторые коллеги начали раскачиваться только в этом году», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Качественный рывок по контрактации сделан по национальному проекту «Культура» — 85%. По кассовому исполнению также появилась положительная динамика — 9%. Третье место — у нацпроекта «Экология» — 77%. «Работа хорошая, но учитывая опыт прошлого года, давайте мы сделаем работу над ошибками. Уже сегодня в ручном режиме нужно контролировать поставки», — обратился губернатор к руководителю регионального Комитета по природным ресурсам и экологии Виктору Мусатову.

Несмотря на ряд положительных моментов, Михаил Ведерников подчеркнул, что общая контрактация остается на достаточно низком уровне — порядка 66%. В списке отстающих — нацпроеткы «Здравоохранение», «Цифровая экономика». Порядка двух недель без положительной динамики находится нацпроект «Демография».

«Хочу услышать, в первую очередь, какая работа над ошибками проведена, как скорректированы планы, чтобы в ближайшее время сократить отставание», — подчеркнул глава региона перед началом обсуждения актуальных вопросов. Михаил Ведерников также добавил, что на всех лежит персональная ответственность по достижению целевых показателей.

Во время совещания стороны обсудили ряд актуальных вопросов по заключению контрактов на приобретение оборудования, строительство и ремонт различных объектов. Речь зашла и об исправлении недочетов по проектам прошлого года. Например, по благоустройству территории, прилегающей к новым стационарным фельдшерско-акушерским пунктам.

Глава региона поручил председателю Комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко совместно с руководителями муниципалитетов, главными врачами медицинских учреждений в кратчайшие сроки доработать вопрос. В свою очередь вице-губернатору Василию Осипову поручено оказать содействие по приведению в порядок участка автодороги, ведущей к ФАПу в одной из деревень Красногородского района.

Говоря о контрактации в сфере здравоохранения по текущему году, Марина Гаращенко отметила, что в настоящее время прорабатывается вопрос размещения аукционов на закупку оборудования для Псковского областного онкологического диспансера. Она заверила, что специалисты Комитета приложат все усилия, чтобы контрактация и кассовое исполнение соответствовали обновленным планам по реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Да, на сфере здравоохранения сейчас лежит большая нагрузка из-за распространения COVID-19, но на модернизацию учреждений в рамках национального проекта выделены значительные средства и нельзя здесь допустить никаких срывов», — подчеркнул губернатор.

Об организации работы по нацпроектам «Экология», «Демография» (региональный проект «Спорт — норма жизни») и «Цифровая экономика» доложили руководители профильных региональных Комитетов и Управлений Администрации Псковской области. По итогам обсуждения Глава региона дал ряд поручений, в том числе по оптимизации алгоритма размещения аукционов на площадке государственных закупок. Михаил Ведерников подчеркнул, что при сохранении должного качества необходимо сократить количество затрачиваемых ресурсов на рассмотрение документов. В итоге данная мера, по мнению главы региона, позволит нарастить темпы работы по сокращению отставания от плановых показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU