К 18 мая количество коек для коронавирусных пациентов в Псковской области увеличат до 630

14 Май 2020 2020-05-14T15:22:32+03:00

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Количество коек в медучреждениях Псковской области, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, к понедельнику, 18 мая, увеличат до 630. Об этом сегодня в эфире ПАИ-live сообщила руководитель Псковоблздрава Марана Гаращенко.

При этом она сообщила, что после этого коечный фонд для covid-пациентов продолжат наращивать вплоть до 900 коек. «Будем думать где их дополнительно разворачивать», — отметила руководитель комитета по здравоохранению

Напомним, речь об увеличении почти до 1000 коечного фонда для коронавирусных пациентов зашла после того, как на период самоизоляции, в том числе на майские праздники, в Псковскую область по оценкам властей приехало до нескольких сотен тысяч дачников из Москвы и Санкт-Петербурга, многие из которых оказались заражены коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU