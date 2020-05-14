2020-05-14T15:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

К 18 мая количество коек для коронавирусных пациентов в Псковской области увеличат до 630

Олег Томилин
Поделиться:
Количество коек в итоге планируется довести до 900.Количество коек в итоге планируется довести до 900.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Количество коек в медучреждениях Псковской области, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, к понедельнику, 18 мая, увеличат до 630. Об этом сегодня в эфире ПАИ-live сообщила руководитель Псковоблздрава Марана Гаращенко.

При этом она сообщила, что после этого коечный фонд для covid-пациентов продолжат наращивать вплоть до 900 коек. «Будем думать где их дополнительно разворачивать», — отметила руководитель комитета по здравоохранению

Напомним, речь об увеличении почти до 1000 коечного фонда для коронавирусных пациентов зашла после того, как на период самоизоляции, в том числе на майские праздники, в Псковскую область по оценкам властей приехало до нескольких сотен тысяч дачников из Москвы и Санкт-Петербурга, многие из которых оказались заражены коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллективную жалобу псковских производственных предприятий на «Горводоканал» УФАС признало необоснованной
Благоустройство Щиглицкого парка в Псковском районе ведется по программе трансграничного сотрудничества
Псковские власти разработают меры поддержки социально ориентированных НКО в связи с пандемией коронавируса
Ещё в одном медучреждении Псковской области появился очаг коронавирусной инфекции
На дороге Опочка — Юхново восстанавливают укрепленную часть обочин
Начался ремонт дороги Дедовичи - Алексино
В псковском СИЗО-1 ввели особый режим из-за заражения сотрудника коронавирусом
Псковичи попросили губернатора снова включить отопление, чтобы не произошло вспышки заболеваний коронавирусом
К 18 мая количество коек для коронавирусных пациентов в Псковской области увеличат до 630
Михаил Ведерников призвал сократить отставание по контрактации национальных проектов
15 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -4 градусов Цельсия
В Пскове и Псковском районе граждан подозревают в фиктивной регистрации мигрантов
В Дедовичском и Порховском районах задержали дачных воров
Великолучанка лишилась 60 тысяч рублей, попытавшись сдать жилье мошеннику
«Горячие линии» по вопросам помощи многодетным, а также защиты прав предпринимателей и работников запустила областная прокуратура
Получатели мер соцподдержки рассказали губернатору Псковской области об их доступности
У псковского наркодилера изъяли партию амфетамина в особо крупном размере
Коронавирус обнаружили у одного из сотрудников псковского СИЗО
Псковская полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщину, труп которой был найден 4 мая
Ночью загорелись дома в Струго-Красненском и Островском районах
17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 13 мая, число выздоровевших перевалило за сотню