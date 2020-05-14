Псковичи попросили губернатора снова включить отопление, чтобы не произошло вспышки заболеваний коронавирусом
Жители Пскова после заметного похолодания, которое, по прогнозу синоптиков, надолго задержится в Псковской области, активно просят власти снова включить отопление, отключенное в середине майских праздников во время потепления. Как сообщает «Псковское агентство информации», только за несколько часов сегодня, 14 мая, уже 4 жителя региона пожаловались на холод в квартирах на сайте ведерников.рф.
Один из заявителей высказал мнение, что отключение отопления может усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19: «По прогнозу ещё минимум неделю будет холодно. Отопление отключено. Из-за холода у людей снизится иммунитет, и они начнут заболевать коронавирусом».
ИСТОЧНИК KP.RU