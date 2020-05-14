2020-05-14T15:30:23+03:00
Общество

Псковичи попросили губернатора снова включить отопление, чтобы не произошло вспышки заболеваний коронавирусом

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Пскова после заметного похолодания, которое, по прогнозу синоптиков, надолго задержится в Псковской области, активно просят власти снова включить отопление, отключенное в середине майских праздников во время потепления. Как сообщает «Псковское агентство информации», только за несколько часов сегодня, 14 мая, уже 4 жителя региона пожаловались на холод в квартирах на сайте ведерников.рф.

Один из заявителей высказал мнение, что отключение отопления может усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19: «По прогнозу ещё минимум неделю будет холодно. Отопление отключено. Из-за холода у людей снизится иммунитет, и они начнут заболевать коронавирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллективную жалобу псковских производственных предприятий на «Горводоканал» УФАС признало необоснованной
Благоустройство Щиглицкого парка в Псковском районе ведется по программе трансграничного сотрудничества
Псковские власти разработают меры поддержки социально ориентированных НКО в связи с пандемией коронавируса
Ещё в одном медучреждении Псковской области появился очаг коронавирусной инфекции
На дороге Опочка — Юхново восстанавливают укрепленную часть обочин
Начался ремонт дороги Дедовичи - Алексино
В псковском СИЗО-1 ввели особый режим из-за заражения сотрудника коронавирусом
Псковичи попросили губернатора снова включить отопление, чтобы не произошло вспышки заболеваний коронавирусом
К 18 мая количество коек для коронавирусных пациентов в Псковской области увеличат до 630
Михаил Ведерников призвал сократить отставание по контрактации национальных проектов
15 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -4 градусов Цельсия
В Пскове и Псковском районе граждан подозревают в фиктивной регистрации мигрантов
В Дедовичском и Порховском районах задержали дачных воров
Великолучанка лишилась 60 тысяч рублей, попытавшись сдать жилье мошеннику
«Горячие линии» по вопросам помощи многодетным, а также защиты прав предпринимателей и работников запустила областная прокуратура
Получатели мер соцподдержки рассказали губернатору Псковской области об их доступности
У псковского наркодилера изъяли партию амфетамина в особо крупном размере
Коронавирус обнаружили у одного из сотрудников псковского СИЗО
Псковская полиция просит помощи в установлении личности пожилой женщину, труп которой был найден 4 мая
Ночью загорелись дома в Струго-Красненском и Островском районах
17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области 13 мая, число выздоровевших перевалило за сотню