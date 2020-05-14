Начался ремонт дороги Дедовичи - Алексино

14 Май 2020 2020-05-14T16:07:55+03:00

Длина ремонтируемого участка составляет порядка 4 км. В прошлом году уже было отремонтировано 5 км этой же дороги.

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В Дедовичском районе начались работы по ремонту региональной автомобильной дороги Дедовичи - Алексино. Работы выполняет «Псковавтодор» по государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, протяженность ремонтируемого участка составляет более 4 км (км 10+360 – км 14+490), он проходит через деревню Ясски. Здесь планируется выполнить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и одиночную поверхностную обработку с применением черного щебня.

В настоящее время выполняются работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Отметим, что в прошлом году был отремонтирован участок дороги Дедовичи – Алексино между населенными пунктами Лихачевка и Борок (км 5+000 – км 10+000) протяженностью 5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU