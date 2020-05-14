На дороге Опочка — Юхново восстанавливают укрепленную часть обочин

14 Май 2020 2020-05-14T16:36:27+03:00

Также в планах — выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

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В Опочецком районе на дороге Опочка – Ляпуны – Юхново ГБУ ПО «Псковатодор» выполняет работы по восстановлению укрепленной части обочин на участке в 2,9 км (км 0+000 – км 2+900), сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Также в планах — выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, одиночную поверхностную обработку с применением черного щебня, ремонт покрытия на съездах и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

Работы ведутся согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

ИСТОЧНИК KP.RU