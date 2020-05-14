На дороге Опочка — Юхново восстанавливают укрепленную часть обочин
В Опочецком районе на дороге Опочка – Ляпуны – Юхново ГБУ ПО «Псковатодор» выполняет работы по восстановлению укрепленной части обочин на участке в 2,9 км (км 0+000 – км 2+900), сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Также в планах — выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, одиночную поверхностную обработку с применением черного щебня, ремонт покрытия на съездах и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.
Работы ведутся согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».
ИСТОЧНИК KP.RU