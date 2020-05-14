2020-05-14T17:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ещё в одном медучреждении Псковской области появился очаг коронавирусной инфекции

Олег Томилин
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Коронавирус обнаружили в медучреждении, которое обслуживает пожилых граждан, что особенно опасно.Коронавирус обнаружили в медучреждении, которое обслуживает пожилых граждан, что особенно опасно.
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В Псковском госпитале ветеранов у одного из пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сегодня, 14 мая, на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками, которое транслировало «Псковское агентство информации», сообщила главный внештатный инфекционист региона, главврач псковского Центра СПИД Ираида Сивачёва.

Она сообщила, что зараженный пациент поступил в госпиталь ветеранов во вторник, 12 мая, на долечивание из неврологического отделения Псковской областной больницы.

Ириада Сивачёва отметила, что в медучреждениях были приняты необходимые карантинные меры, в связи с чем выразила надежду, что дальнейшего распространения инфекции удастся избежать.

Между тем губернатор поручил провести служебную проверку и проводить такие проверки впредь всякий раз, когда возникают внутрибольничные очаги COVID-19.

«Если результаты проверки будут говорить о халатном отношении врачей, то мы будем делать соответствующие выводы», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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