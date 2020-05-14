Псковские власти разработают меры поддержки социально ориентированных НКО в связи с пандемией коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T17:06:37+03:00

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Власти Псковской области разработают специальные меры поддержки социально ориентированных НКО на период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 14 мая, объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к участникам стартовавшего в регионе в онлайн-формате 7-го форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, Михаил Ведерников, обращаясь у участникам, организаторам и экспертам форума, обратил внимание, что в этом году его можно назвать особым не только по формату, но и смыслу.

«Нам всем приходится учиться жить в условиях противодействия угрозе пандемии. НКО Псковской области быстро адаптируются к новым условиям. Именно сейчас появился особый спрос на пространство для обмена мнениями и предложениями. Мы по-прежнему вместе, готовы работать, быть полезными людям, несмотря на непростые обстоятельства», — заметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что одним из неоспоримым достоинств онлайн-формата можно назвать возможность привлечения сильных экспертов федерального уровня, которые при других обстоятельствах не смогли бы лично приехать в регион.

Отдельной темой форума, заметил Михаил Ведерников, станет поддержка социальных НКО в период противодействия коронавирусу. Он напомнил, что президент России анонсировал принятие федерального пакета мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Губернатор призвал участников форума в итоговой резолюции отразить предложения, какие меры поддержки были бы для НКО наиболее действенными. «Чтобы мы могли дополнить федеральные меры поддержки региональными. В этом случае помощь, которую мы будем оказывать, будет более полной и адресной», — отметил он.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил достижениям последних лет. Например, в 2019 году по линии Фонда президентских грантов удалось привлечь почти 37 миллионов рублей, что было уже рекордным показателем. В этом году только по первому конкурсу получено уже более 38 млн рублей.

Глава региона подчеркнул и активную работу, которая идет на местном уровне. Только на базе проектного офиса «Команда 2018» в прошлом году состоялось более 260 мероприятий, большая часть которых была посвящена именно проектной деятельности. Порядка 40 проектов в 2019 году получили поддержку Благотворительного фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги». Недавно были объявлены и имена десяти победителей регионального грантового конкурса молодежных проектов.

«Все это говорит о том, что выбранный нами путь помогает региону решать большое количество вопросов, на которые не всегда хватает бюджетного финансирования, времени и сил. Но что имеет особое значение — за последние годы нам удалось сформировать активную, эффективную и сплоченную региональную команду, которая уже закалила себя внешними вызовами», — заметил губернатор.

Он высказал особые слова благодарности в адрес организаций, которые в период борьбы с пандемией оказали бескорыстную помощь, присоединившись к работе Регионального центра добровольчества. Михаил Ведерников отметил, что работа в таких условиях должна стать дополнительным критерием при проведении региональных грантовых конкурсов.

«Чтобы наша работа и дальше была востребована, давала все более значительные результаты, нужно учиться, заниматься саморазвитием, образованием, делиться опытом и наработками. Наш форум дает для этого все необходимые возможности», — заметил глава региона и пожелал участникам мероприятия интересной и плодотворной работы.

Отметим, псковский региональный форум для социальных НКО «Содействие» продлится до 20 мая. В программе — образовательные вебинары, нетворкинг-сессии, панельные дискуссии и круглые столы. На онлайн площадке будут рассмотрены новые форматы взаимодействия с благополучателями, обновленные инструменты привлечения волонтеров. Особый акцент в этом году делается на развитии деятельности в интернет-пространстве, рассмотрении и анализе опыта удаленной работы.

В обсуждении и живом диалоге принимают участие крупные федеральные эксперты. Среди них — руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, директор Фонда поддержки социальных инициатив «Начинание» Юрий Криворучко, доцент кафедры управления информационными и масс-медийными процессами ИГСУ РАНХиГС Оксана Коротеева и многие другие.

Организаторами выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Общественной палатой Псковской области и псковской региональной общественной организацией «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

ИСТОЧНИК KP.RU