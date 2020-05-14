Благоустройство Щиглицкого парка в Псковском районе ведется по программе трансграничного сотрудничества

14 Май 2020 2020-05-14T17:15:27+03:00

Работы по благоустройству Щиглицкого парка в Псковском районе начались еще в прошлом году.

Изменить размер текста: A A

В Псковском районе ведется благоустройство исторического Щиглицкого парка — бывшего парка имения Пальчиковых. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, объект будет приведен в порядок в рамках реализации международного проекта «Парки без границ» по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014–2020 годов.

Сейчас ведутся работы по планировке и выравниванию территории.

Заместитель главы Псковского района Святослав Колинко сообщил, что в дальнейшем в парке планируется снести ветхие строения, обустроить газоны и песчано-гравийные пешеходные дорожки, приспособленные для передвижения маломобильных групп населения.

Кроме того, будет укреплен береговой склон.

Работы, которые осуществляет компания «Мега сервис», планируется завершить за 2 месяца. На реализацию проекта будет направлено порядка 400 тысяч рублей.

По словам Святослава Колинко, в дальнейшем в рамках международного проекта на территории будут установлены детская и воркаут- площадки, а также малые архитектурные формы.

Работы по благоустройству парковой территории в рамках международного проекта начались в прошлом году, когда было установлено ограждение, смонтированы оборудование для видеонаблюдения и система подсчета посетителей парка.

Отметим, что всего в рамках реализации международного проекта «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» будет восстановлена инфраструктура 7 парков, в том числе и на территории Псковской области. Помимо Щиглицкого речь идет о Великолукском парке, городском сквере в Порхове и парковой территории в поселке Кунья.

ИСТОЧНИК KP.RU