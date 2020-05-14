Коллективную жалобу псковских производственных предприятий на «Горводоканал» УФАС признало необоснованной

14 Май 2020 2020-05-14T20:30:57+03:00

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Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело коллективное обращение псковских производственных предприятий ОАО «Псковский гормолзавод», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ООО «Келлогг Рус», ООО «Племпродуктор Назия», ОАО «Псковмясопром» и ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания», которые пожаловались на муниципальное предприятие «Горводоканал» по факту взыскания завышенной на их взгляд платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Пскова.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в антимонопольном ведомстве, по федеральному законодательству органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право вводить меры экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде, в том числе за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

А размер и порядок компенсации расходов организации водоканала определяются действующим постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2003 № 169 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему хозяйственно-бытовой канализации города Пскова».

В связи с этим жалоба предприятий в адрес «Горводоканала» была признана необоснованной, в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства было отказано в связи с отсутствием нарушения.

Как отметила руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец, чтобы решить данный вопрос, предприятиям следует взаимодействовать с органами местного самоуправления, так как именно на них возложены полномочия на установление нормативов за сброс сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU