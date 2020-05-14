Коллективную жалобу псковских производственных предприятий на «Горводоканал» УФАС признало необоснованной
Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело коллективное обращение псковских производственных предприятий ОАО «Псковский гормолзавод», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ООО «Келлогг Рус», ООО «Племпродуктор Назия», ОАО «Псковмясопром» и ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания», которые пожаловались на муниципальное предприятие «Горводоканал» по факту взыскания завышенной на их взгляд платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Пскова.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в антимонопольном ведомстве, по федеральному законодательству органы исполнительной власти субъектов РФ имеют право вводить меры экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде, в том числе за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ.
А размер и порядок компенсации расходов организации водоканала определяются действующим постановлением Псковской городской Думы от 31.10.2003 № 169 «Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему хозяйственно-бытовой канализации города Пскова».
В связи с этим жалоба предприятий в адрес «Горводоканала» была признана необоснованной, в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства было отказано в связи с отсутствием нарушения.
Как отметила руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец, чтобы решить данный вопрос, предприятиям следует взаимодействовать с органами местного самоуправления, так как именно на них возложены полномочия на установление нормативов за сброс сточных вод.
ИСТОЧНИК KP.RU