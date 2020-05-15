2020-05-15T09:47:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 18 коронавирусных пациентов выявили в Псковской области, 10 человек выздоровели

Олег Томилин
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Уже 112 пациентов выздоровело от коронавируса в Псковской области.Уже 112 пациентов выздоровело от коронавируса в Псковской области.
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В Псковской области за минувшие сутки выявили еще 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом, их общее число достигло 386. При этом на 10 — до 112 — выросло число выздоровевших пациентов, а число умерших по-прежнему не меняется с конца апреля и равно 8.

Также за минувшие сутки, 14 мая, в Пскоской области было проведено еще 435 тестов на COVID-19, общее число исследований с момента начала пандемии достигло 14 875.

Статистика распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Псковской облатси на утро 15 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 121 (+5)

Островский район – 55 (+2)

Невельский район – 34 (+4)

Великие Луки – 33 (+3)

Псковский район – 31 (+3)

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 18

Струго-Красненский район – 9

Дедовичский район – 8

Порховский район – 8

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Опочецкий район – 6

Великолукский район – 4

Новоржевский район – 4 (+1)

Красногородский район – 3

Дновский район – 2

Палкинский район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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