Еще 18 коронавирусных пациентов выявили в Псковской области, 10 человек выздоровели
В Псковской области за минувшие сутки выявили еще 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом, их общее число достигло 386. При этом на 10 — до 112 — выросло число выздоровевших пациентов, а число умерших по-прежнему не меняется с конца апреля и равно 8.
Также за минувшие сутки, 14 мая, в Пскоской области было проведено еще 435 тестов на COVID-19, общее число исследований с момента начала пандемии достигло 14 875.
Статистика распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Псковской облатси на утро 15 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 121 (+5)
Островский район – 55 (+2)
Невельский район – 34 (+4)
Великие Луки – 33 (+3)
Псковский район – 31 (+3)
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 18
Струго-Красненский район – 9
Дедовичский район – 8
Порховский район – 8
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Опочецкий район – 6
Великолукский район – 4
Новоржевский район – 4 (+1)
Красногородский район – 3
Дновский район – 2
Палкинский район – 2
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU