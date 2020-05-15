Богослужение с участием мирян возобновляются в Псковской епархии с 21 мая

15 Май 2020 2020-05-15T10:19:36+03:00

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Со следующего четверга, 21 мая, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в Псковской епархии после перерыва, вызванного запретом санитарных властей в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, возобновляются богослужения на прихрамовых территориях с участием прихожан.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковской епархии, богослужения будут совершаться исключительно на прихрамовой территории с соблюдением всех необходимым санитарных норм и протоколов безопасности.

В случае невозможности совершать богослужения на прихрамовой территории они будут совершаться внутри храма с участием только священника и необходимого числа церковных сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU