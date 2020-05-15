В Пскове будут судить местного жителя, убившего знакомого за обидные слова

15 Май 2020 2020-05-15T10:29:34+03:00

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В Пскове перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве знакомого, которое произошло 1 марта на улице Ипподромной.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном следственном управлении СУ СК РФ, расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершено и направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в первый день весны обвиняемый в ответ на обидные слова нанес своему знакомому множество ударов руками и подручными предметами по различным частям тела, причинив телесные повреждения в виде ушибленных ран головы, множественных переломов ребер и разрывов внутренних органов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время к злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, отметили в СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU