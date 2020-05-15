В пустошкинской деревне Копылок уложили новый асфальт
В деревне Копылок Пустошкинского района уложен новый асфальт, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова» на участке региональной автомобильной дороги Пустошка – Щукино - Алоль (км 10+620 – км 11+820) протяженностью 1,2 км.
Уже выполнено устройство выравнивающего слоя и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Будут также укреплены обочины песчано-гравийной смесью.
Работы ведутся согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».
ИСТОЧНИК KP.RU