В пустошкинской деревне Копылок уложили новый асфальт

15 Май 2020 2020-05-15T10:53:27+03:00

Укладка нового асфальта в деревне Копылок на дороге Пустошка - Щукино - Алоль

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В деревне Копылок Пустошкинского района уложен новый асфальт, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводит ООО «Автомобильные дороги Пскова» на участке региональной автомобильной дороги Пустошка – Щукино - Алоль (км 10+620 – км 11+820) протяженностью 1,2 км.

Уже выполнено устройство выравнивающего слоя и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Будут также укреплены обочины песчано-гравийной смесью.

Работы ведутся согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

ИСТОЧНИК KP.RU