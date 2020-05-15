Отремонтирован подъезд к железнодорожной станции Черняковицы в Псковском районе
Подъезд к ж/д станции в Черняковицах: было/стало.
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В Псковской области завершены ремонтные работы еще на одном объекте, включенном в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – подъезде к железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости Псковского района.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, участок дороги длиной в 2 км отремонтировал ООО «Спецдор 60».
Подрядчик выполнил фрезерование изношенного асфальта, устройство выравнивающего слоя покрытия, укладка верхнего слоя асфальтобетона и укрепление обочин.
ИСТОЧНИК KP.RU