Реконструкция Псковской областной библиотеки завершена

15 Май 2020 2020-05-15T11:31:40+03:00

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Реконструкция Псковской областной универсальной научной библиотеки наконец-то завершена. Об это в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что коллектив уже постепенно возвращается в обновлённое здание на улице Профсоюзной в Пскове. Открытие заведение «теперь зависит от эпидемиологической ситуации», отметил глава региона.

Напомним, Псковская областная библиотека была включена в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведению 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове в июне 2019 года. Реконструкция здания началась еще в 2018 году и проходила в несколько этапов.

На реконструкцию здания было направлено более 210 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы. Кроме того, по распоряжению правительства РФ Псковская область дополнительно получила более 40 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки. Отметим, что с момента введения в эксплуатацию здания библиотеки в 1962 году в нем ни разу не было капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU