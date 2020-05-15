2020-05-15T11:36:18+03:00
Общество

Губернатор поздравил митрополита Тихона с годовщиной восшествия на псковскую кафедру

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) со второй годовщиной восшествия на псковскую кафедру.

«Поздравляю нашего дорогого Владыку Тихона с годовщинои благословения Священного Синода главои Псковскои митрополии! Символично, что Ваша судьба удивительным образом оказалась так тесно связана с Псковскои областью и Псково-Печерским монастырем, — написал глава региона. — В 2018 году многими это было воспринято как знак того, что Вашими усилиями, талантом и неуе мнои энергиеи Псковская епархия и Псковская область приобретут новое дыхание, начнут преодолевать накопившиеся проблемы и преображаться. Сегодня так и происходит. Искренне рад нашему общению, взаимодеи ствию и совместнои работе. Долгие и благая лета!!! Слава Богу за все !!!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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