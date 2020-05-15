2020-05-15T11:55:04+03:00
Происшествия

Жительница Порхова лишился 148 тысяч рублей из-за телефонного мошенника

Олег Томилин
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Очередными жертвами телефонных мошенников в Псковской области стали жители Пскова и Порхова, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Так, 14 мая жительница Порхова 1978 года рождения лишилась 148 тысяч рублей со своей банковской карты, доверившись позвонившему ей мнимому сотруднику банка. Злоумышленник завладел средствами с карты порховчанки, получив доступ к ним от самой пострадавшей под предлогом предотвращения незаконного списания средств.

В результате аналогичной мошеннической схемы 13 мая 37-летний житель Пскова лишился 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает жителям региона, что во избежание серьезных неприятностей при общении с неизвестными лицами в интернете или по телефону необходимо быть предельно осмотрительными и не предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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