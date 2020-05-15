Жительница Порхова лишился 148 тысяч рублей из-за телефонного мошенника
Очередными жертвами телефонных мошенников в Псковской области стали жители Пскова и Порхова, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.
Так, 14 мая жительница Порхова 1978 года рождения лишилась 148 тысяч рублей со своей банковской карты, доверившись позвонившему ей мнимому сотруднику банка. Злоумышленник завладел средствами с карты порховчанки, получив доступ к ним от самой пострадавшей под предлогом предотвращения незаконного списания средств.
В результате аналогичной мошеннической схемы 13 мая 37-летний житель Пскова лишился 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает жителям региона, что во избежание серьезных неприятностей при общении с неизвестными лицами в интернете или по телефону необходимо быть предельно осмотрительными и не предоставлять им информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU