За 7 дней в ДТП на территории Псковской области пострадали 9 человек
За 7 дней — с 7 по 13 мая — пожарные и спасательные подразделения Псковской области 10 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области, в этих ДТП пострадали 9 человек.
В 2 случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
Также в одном из случаев спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из покорёженного автомобиля с использованием гидравлических ножниц.
Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего он был передан медицинским работникам.
ИСТОЧНИК KP.RU