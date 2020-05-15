За 7 дней в ДТП на территории Псковской области пострадали 9 человек

15 Май 2020 2020-05-15T12:17:33+03:00

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За 7 дней — с 7 по 13 мая — пожарные и спасательные подразделения Псковской области 10 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в главном управлении МЧС по Псковской области, в этих ДТП пострадали 9 человек.

В 2 случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Также в одном из случаев спасателям пришлось деблокировать пострадавшего из покорёженного автомобиля с использованием гидравлических ножниц.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего он был передан медицинским работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU