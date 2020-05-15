16 мая в Псковской области потеплеет до +16 градусов, но ночью снова будут заморозки

15 Май 2020 2020-05-15T12:34:01+03:00

16 мая в очередной раз в Псковской области будут ночные заморозки, но днем станет теплее, чем накануне. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В субботу, 16 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в субботу на территории региона ожидается низкое атмосферное давление и западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +11…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU