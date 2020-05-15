Скончалась актриса Псковского академического театра драмы Альбина Федорова

15 Май 2020 2020-05-15T12:55:43+03:00

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Сегодня, 15 мая, около 10 часов утра на 82 году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, с 1976 года — актриса Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина Альбина Федорова. Об этом сообщил ее коллега, актер и режиссер Виктор Яковлев. Он выразил глубокие соболезнования супругу погибшей, другому своему коллеге, народном артисту РФ Юрию Новохижину, а дочери Юлии.

Альбина Прокопьевна Федорова родилась на станции Ядрино Архаринского района Хабаровского края в 1938 году. В 1956 году окончила Хабаровскую краевую культурно-просветительную школу. Работала в Амурском краевом, Читинском, Красноярском театрах. В 20 лет она впервые вышла на профессиональную сцену, а в 28 – уже стала заслуженной артисткой РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU