Существенных угроз по срыву сроков нет реконструкции «Машиностроителя» нет — губернатор

15 Май 2020 2020-05-15T13:20:47+03:00

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Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте заявил, что работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове идут нормальными темпами, и «существенных угроз по срыву сроков нет, ситуация на постоянном контроле». Такое заявление он сделал, комментируя совещание со своими заместителями, на котором обсуждалась реализация некоторых ключевых и перспективных проектов в Псковской области.

Отметим, ранее в ряде псковских телеграм-каналов появилась информация о возможном срыве сроков реконструкции стадиона из-за перебоев с финансированием.

Также глава региона написал, что продолжается подготовительный этап реконструкции инфраструктуры приграничных районов: «В скором времени предоставим список объектов на обсуждение в муниципалитетах, на федеральном уровне согласовываем механизмы реализации».

«Держим на контроле вопросы модернизации инфраструктуры в Острове-3 и федерализации Псково-Изборского музея-заповедника, — добавил губернатор. — По обоим темам есть понимание в Правительстве РФ, но коронавирусная повестка сместила их на второй план. Сделаем всё необходимое, чтобы это исправить».

ИСТОЧНИК KP.RU