2020-05-15T14:31:18+03:00
Общество

Борющиеся с коронавирусом псковские медики получили федеральные выплаты

Олег Томилин
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Врачи и другой медперсонал Псковской области, которые работают с коронавирусными пациентами, получили положенные им федеральные выплаты. Об этом «Псковскому агентству информации» сообщил заместитель председателя Псковоблздрава Денис Иванов.

Федеральные выплаты получили 750 человек, на эти цели было направленно 25,1 млн рублей.

Заместитель председателя комитета по здравоохранию заверил, что доплаты были зачислены медикам вечером 12 мая. С 12 по 14 мая комитет по здравоохранению уточнил списки получателей: им в эти дни также были начислены федеральные выплаты.

Также сегодня, 15 мая, медики на COVID-передовой вновь получат двойную зарплату, назначенную по решению губернатора Михаила Ведерникова. Таких — 2294 человека. На это направлено 69,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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