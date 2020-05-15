Власти Пскова объяснили, почему не могут возобновить отопительный сезон

15 Май 2020 2020-05-15T14:53:52+03:00

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Муниципальные власти Пскова власти объяснили, почему не могут возобновить подачу тепла в квартиры горожан несмотря на похолодание.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе органов местного самоуправления областного центра, отопительный сезон завершился в период с 7 по 12 мая: сити-менеджер Александр Братчиков подписал соответствующее постановление, так как в течение 5 дней была зафиксирована среднесуточная температура воздуха +8 градусов и выше. К тому же в адрес городских властей поступило большое количество жалоб на высокую температуру в домах псковичей.

В настоящее время в связи со снижением среднесуточных температур отдельные горожане обращаются к руководству муниципалитета с просьбами временно возобновить отопительный сезон. Но, как пояснил главный инженер МП г.Пскова «Псковские тепловые сети» Петр Гречуха, технологически это сделать достаточно сложно, а сам процесс займет больше недели.

«Наше предприятие способно организовать подачу тепла к домам псковичей в течение двух-трех дней. Но для того, чтобы оно дошло до каждой квартиры, каждой комнаты, управляющим компаниям потребуется не меньше недели. Тогда как уже в ближайшие дни по прогнозам ожидается повышение среднесуточных температур», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU