Главный санитарный врач Псковской области высказался за сохранение ограничений для борьбы с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T15:04:33+03:00

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Сегодня, 15 мая, в ходе заседания оперативного штаба Псковской области по профилактике распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук высказался за сохранение действовавших до этого времени ограничительных мер в ближайшее время.

«Мы не знаем, как нам еще аукнутся майские праздники, - сказал он. – К нам приезжали люди, в том числе могли и инфицированные. […] Мы только начали выходить из неблагополучной ситуации, и не должны сейчас отменять ограничительные мероприятия, будем придерживаться тех ограничений, которые у нас существуют».

Главный санитарный врач региона добавил, что отменять ограничения можно будет только тогда, когда появится чёткая тенденция к уменьшению заболеваемости.

Этому может поспособствовать увеличение количества проводимых ежедневно тестов на коронавирус. По словам главного санитарного врача, сейчас в области проводится недостаточное количество тестов. «Это можно изменить. Есть возможность выхода из этой ситуации, расширения числа обследуемых псковичей. И в таком случае мы сможем претендовать в ближайшее время на снижение мероприятий, которые принимаем для предотвращения распространения коронавируса», – сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU