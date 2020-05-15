В ночь с 19 на 20 мая в Пскове закроют железнодорожный переезд на улице Советской Армии
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В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 19 мая до 3:00 20 мая будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд 280 км станции «Череха» на улице Советской Армии в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Объезд в указанный период будет осуществляться по Крестовскому шоссе.
Администрация города приносят извинения гражданам за возможные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU