2020-05-15T15:17:10+03:00
Экономика

Лидерами сева яровых зерновых культур стали Островский, Псковский, Бежаницкий, Пыталовский, Порховский и Себежский района

Олег Томилин
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В Псковской области посеяно более 42 тыс га зерновых культур, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по сельскому хозяйству. Из общего количества яровые культуры составляют 23,5 тыс га (64% от планового показателя), яровые зерновые и зернобобовые культуры — 15,5 тыс га (76%), рапс — 3,2 тыс га (89%).

Лидерами сева яровых зерновых культур являются следующие районы: Островский — 2599 га (106% к плану), Псковский — 2095 га (94% к плану), Бежаницкий — 1841 га (105% к плану), Пыталовский — 1663 га (49% к плану), Порховский — 1381 га (66% к плану), Себежский — 1300 га (144% к плану).

Ранее специалисты комитета проверили состояние рапса после аномальных погодных явлений в виде выпавшего снега. К примеру, на полях сельхозпроизводителя «Тригорское» в Палкинском районе растения не были повреждены непогодой.

Как подчеркнули в комитете, погодные условия на ранних стадиях развития и в период активного роста существенно влияют на урожайность зерновых культур и рапса.

Напомним, в Псковской области к посеву яровых приступили на две недели раньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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