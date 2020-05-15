В СЗФО «коронавирусные» президентские надбавки медикам выплачены в полном объеме

15 Май 2020 2020-05-15T15:23:15+03:00

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В Северо-Западной федеральном округе президентские надбавки работающим с коронавирусными пациентами медикам за апрель выплачены в полном объеме. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в полпредстве.

Напомним, дополнительные выплаты стимулирующего характера были установлены по поручению президента РФ Владимира Путина за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса медицинским и иным работникам.

На указанные цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено 2,1 млрд. рублей. Всеми субъектами Российской Федерации заключены соглашения с Минздравом России.

Перечисление этих средств поддержки на банковские счета медработников в полном объеме и своевременно полпред президента в СЗФО Александр Гуцан назвал первоочередной задачей на заседании окружного координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU