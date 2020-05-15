Депутаты поддержали кандидатуру Ивана Грибова для назначения новым прокурором Псковской области
Сегодня, 15 мая, депутаты Псковского областного Собрания единогласно согласовали кандидатуру Ивана Грибова для назначения новым прокурором региона.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного парламента, кандидатуру нового руководителя надзорного ведомства парламентариям и присутствующему на сессии губернатору представил в режиме видеоконференцсвязи заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров. Он отметил, что профессиональные и личные качества Ивана Грибова позволят ему эффективно организовать работу прокуратуры Псковской области.
«В органах прокуратуры Иван Грибов служит с 1997 года. Прошёл путь от следователя прокуратуры района до первого заместителя прокурора Удмуртской Республики. Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - охарактеризовал коллегу Алексей Захаров.
Затем к депутатам также в формате видеоконференцсвязи обратился Иван Грибов. Кандидат на должность областного прокурора отметил, что данное предложение является для него высоким доверием и возлагает большую ответственность. Иван Грибов обозначил основные приоритеты в предстоящей работе в случае его назначения.
«Передо мной поставлены конкретные задачи – защита интересов населения области. Граждане хотят жить в безопасных условиях, поэтому прокуратура должна продолжить координационную деятельность в противодействии преступности», — сказал он.
Иван Грибов обратил внимание на распространение новых форм мошенничества и отметил, что противодействие им должны быть адекватно меняющимся реалиям.
Кроме того, Иван Грибов упомянул об особенностях региона – по его словам, важным направлением прокурорского надзора является охрана культурных и природных богатств Псковской области.
В завершение кандидат на должность прокурора области заявил о готовности к совместной плодотворной работе с правоохранительными органами, исполнительной и законодательной властью, а также заверил, что гражданам будет не сложно попасть к нему на личный приём.
В поддержку кандидатуры Ивана Грибова высказался губернатор Михаил Ведерников. В начале выступления глава региона поблагодарил бывшего прокурора области Сергея Белова за добросовестную работу и по-настоящему государственный подход к делу. Говоря о его возможном преемнике, губернатор отметил большой практический опыт работы Ивана Грибова. «На всех прежних должностях он зарекомендовал себя как честный профессионал, и, я уверен, что при работе в нашем регионе, Иван Грибов будет руководствоваться теми же принципами», - сказал Михаил Ведерников.
Спикер регионального парламента Александр Котов от имени депутатского корпуса также поблагодарил Сергея Белова. «С прокуратурой у нас выстроена конструктивная работа, - отметил руководитель законодательного органа. – Было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства».
Александр Котов обратил внимание на значительный стаж профессиональной деятельности претендента на должность прокурора и его продвижение по карьерной лестнице с самых низов.
«Думаю, что при каждом назначении Ивана Грибова на должности отталкивались от его высокого профессионализма и достижения успешных результатов на порученных участках работы. Рассчитываю, что в случае назначения Ивана Грибова прокурором области совместная деятельность областного Собрания депутатов и прокураторы будет проходить в конструктивном ключе, и её главным итогом будет качественное региональное законодательство и общая работа на благо Псковской области», - заключил спикер.
Теперь, после согласования кандидатуры Ивана Грибова парламентариями, окончательное решение должен принять президент Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU