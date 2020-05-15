Депутаты поддержали кандидатуру Ивана Грибова для назначения новым прокурором Псковской области

15 Май 2020 2020-05-15T15:56:53+03:00

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Сегодня, 15 мая, депутаты Псковского областного Собрания единогласно согласовали кандидатуру Ивана Грибова для назначения новым прокурором региона.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного парламента, кандидатуру нового руководителя надзорного ведомства парламентариям и присутствующему на сессии губернатору представил в режиме видеоконференцсвязи заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров. Он отметил, что профессиональные и личные качества Ивана Грибова позволят ему эффективно организовать работу прокуратуры Псковской области.

«В органах прокуратуры Иван Грибов служит с 1997 года. Прошёл путь от следователя прокуратуры района до первого заместителя прокурора Удмуртской Республики. Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - охарактеризовал коллегу Алексей Захаров.

Затем к депутатам также в формате видеоконференцсвязи обратился Иван Грибов. Кандидат на должность областного прокурора отметил, что данное предложение является для него высоким доверием и возлагает большую ответственность. Иван Грибов обозначил основные приоритеты в предстоящей работе в случае его назначения.

«Передо мной поставлены конкретные задачи – защита интересов населения области. Граждане хотят жить в безопасных условиях, поэтому прокуратура должна продолжить координационную деятельность в противодействии преступности», — сказал он.

Иван Грибов обратил внимание на распространение новых форм мошенничества и отметил, что противодействие им должны быть адекватно меняющимся реалиям.

Кроме того, Иван Грибов упомянул об особенностях региона – по его словам, важным направлением прокурорского надзора является охрана культурных и природных богатств Псковской области.

В завершение кандидат на должность прокурора области заявил о готовности к совместной плодотворной работе с правоохранительными органами, исполнительной и законодательной властью, а также заверил, что гражданам будет не сложно попасть к нему на личный приём.

В поддержку кандидатуры Ивана Грибова высказался губернатор Михаил Ведерников. В начале выступления глава региона поблагодарил бывшего прокурора области Сергея Белова за добросовестную работу и по-настоящему государственный подход к делу. Говоря о его возможном преемнике, губернатор отметил большой практический опыт работы Ивана Грибова. «На всех прежних должностях он зарекомендовал себя как честный профессионал, и, я уверен, что при работе в нашем регионе, Иван Грибов будет руководствоваться теми же принципами», - сказал Михаил Ведерников.

Спикер регионального парламента Александр Котов от имени депутатского корпуса также поблагодарил Сергея Белова. «С прокуратурой у нас выстроена конструктивная работа, - отметил руководитель законодательного органа. – Было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства».

Александр Котов обратил внимание на значительный стаж профессиональной деятельности претендента на должность прокурора и его продвижение по карьерной лестнице с самых низов.

«Думаю, что при каждом назначении Ивана Грибова на должности отталкивались от его высокого профессионализма и достижения успешных результатов на порученных участках работы. Рассчитываю, что в случае назначения Ивана Грибова прокурором области совместная деятельность областного Собрания депутатов и прокураторы будет проходить в конструктивном ключе, и её главным итогом будет качественное региональное законодательство и общая работа на благо Псковской области», - заключил спикер.

Теперь, после согласования кандидатуры Ивана Грибова парламентариями, окончательное решение должен принять президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU