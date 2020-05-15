2020-05-15T16:08:29+03:00
Общество

За полгода работ в Острове на северном цепном мосту выполнено 75% работ по реставрации и 25% на южном

Олег Томилин
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Реконструкция мостов в Острове.Реконструкция мостов в Острове.
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За полгода интенсивной работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения — цепных мостов в Острове, являющимися символов города — выполнено около 75% работ на северном мосту и около 25% — на южном. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

При этом за первые 2 месяца весны рабочим удалось ускориться и выполнить больше, чем за 3 зимних месяца.

На проезжей части северного моста уложены ортотропные плиты, идет грунтование и покраска промежуточным слоем несущих цепей, подвесной системы и плит; переборка гранитных блоков устоя.

На южном мосту рабочие разобрали старый деревянный настил, сейчас идет пескоструйная обработка пролетного строения и демонтаж подвесов. Параллельно строители снимают, обрабатывают и снова навешивают подвесные цепи.

Срок сдачи объекта по контракту — 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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