Особый противопожарный режим в Псковской области отменен

16 Май 2020 2020-05-16T10:54:22+03:00

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В Псковской области с 15 мая отменен особый противопожарный режим, действовавший в регионе с 28 марта. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ опубликован на официальном региональном портале правовой информации.

Отмена противопожарного режима связана со снижением пожарной опасности на территории Псковской области.

Таким образом, отменены запреты на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, на сжигание мусора и проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

Документ вступил в силу с момента его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU