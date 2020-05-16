От коронавируса умер сотрудник буфета Островской больницы, число зараженных перевалило за 400

16 Май 2020 2020-05-16T11:40:02+03:00

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В Псковской области от коронавирусной инфекции умер ещё один пациент — сотрудник буфета Островской межрайонной больницы, где в апреле появился очаг заражения, а впоследствии произошел резкий всплеск заболевания. Это первая смерть от коронавируса, зафиксированная в регионе более чем за 2 недели. Общее число умерших достигло 9.

Губернатор Псковской области Михайл Ведерников написал по этому поводу в Instagram: «К сожалению, у нас еще один летальный случаи . Относится он к очагу в Островскои межраи оннои больнице – умер работник буфета, который долгое время был подключен к аппарату ИВЛ. Все остальные заболевшие сотрудники медицинских учреждении остаются в удовлетворительном или среднем состоянии».

При этом глава региона обратил внимание читателей на то, что «общее число выздоровевших продолжает динамичныи рост», и добавил: «Будем надеяться, что в скором эта цифра будет расти быстрее новых случаев». Действительно, за минувшие сутки выздоровели 27 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 132.

Также в регионе за сутки выявили 19 новых зараженных, их общее число с момента начала пандемии COVID-19 достигло 405.

Наконец, за минувшие сутки, 15 мая, в регионе было проведено 497 тестов на COVID-19.

Статистика распространения коронавирусной инфекции в районах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 130 (+9)

Островский район – 58 (+3)

Великие Луки – 34 (+1)

Псковский район – 35 (+4)

Невельский район – 34

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 19 (+1)

Струго-Красненский район – 9

Дедовичский район – 8

Порховский район - 8

Опочецкий район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Великолукский район – 4

Новоржевский район – 4

Красногородский район – 3

Палкинский район – 3 (+1)

Дновский район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Бежаницкий район – 1

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU