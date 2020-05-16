От коронавируса умер сотрудник буфета Островской больницы, число зараженных перевалило за 400
В Псковской области от коронавирусной инфекции умер ещё один пациент — сотрудник буфета Островской межрайонной больницы, где в апреле появился очаг заражения, а впоследствии произошел резкий всплеск заболевания. Это первая смерть от коронавируса, зафиксированная в регионе более чем за 2 недели. Общее число умерших достигло 9.
Губернатор Псковской области Михайл Ведерников написал по этому поводу в Instagram: «К сожалению, у нас еще один летальный случаи . Относится он к очагу в Островскои межраи оннои больнице – умер работник буфета, который долгое время был подключен к аппарату ИВЛ. Все остальные заболевшие сотрудники медицинских учреждении остаются в удовлетворительном или среднем состоянии».
При этом глава региона обратил внимание читателей на то, что «общее число выздоровевших продолжает динамичныи рост», и добавил: «Будем надеяться, что в скором эта цифра будет расти быстрее новых случаев». Действительно, за минувшие сутки выздоровели 27 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 132.
Также в регионе за сутки выявили 19 новых зараженных, их общее число с момента начала пандемии COVID-19 достигло 405.
Наконец, за минувшие сутки, 15 мая, в регионе было проведено 497 тестов на COVID-19.
Статистика распространения коронавирусной инфекции в районах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 130 (+9)
Островский район – 58 (+3)
Великие Луки – 34 (+1)
Псковский район – 35 (+4)
Невельский район – 34
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 19 (+1)
Струго-Красненский район – 9
Дедовичский район – 8
Порховский район - 8
Опочецкий район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Великолукский район – 4
Новоржевский район – 4
Красногородский район – 3
Палкинский район – 3 (+1)
Дновский район – 2
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Бежаницкий район – 1
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU