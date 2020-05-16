Деньги за борьбу с коронавирусом медики в Псковской области получат 18 мая

16 Май 2020 2020-05-16T15:44:42+03:00

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Медики Псковской области, работающие с COVID-19, получат дополнительные выплаты в понедельник, 18 мая, сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову.

Она сообщила, что из 61 млн рублей федеральных денег, которые поступили в Псковскую область для доплат медикам, в медорганизации направлено 100% заявленных и необходимых средств. Первые платежи пришли 12,13 мая.

-Окончательная сумма в полном объеме была направлена 15 мая во все медицинские организации. И 18 мая, в понедельник, работники скорой помощи, городской больницы (COVID-центра) реально увидят их на своих счетах, - отметила Вера Емельянова.

Медработники Псковской области, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, по решению губернатора Михаила Ведерникова получают двойную зарплату из регионального бюджета. Таких получателей в области – 2294 человека. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина дополнительные выплаты из федерального бюджета в Псковской области получают 750 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU