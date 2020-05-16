2020-05-16T15:43:38+03:00
Общество

Корректность начисления повышенных зарплат медикам администрация Псковской области отслеживает

Региональная власть имеет возможность корректировать неправильные начисления
Василиса Алексеева
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Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова заявила, что региональная администрация отслеживает корректность выплат и их получение медиками, работающими с коронавирусными больными, сообщает Псковское агентство информации.

Она отметила, что списки администрация области получает от медицинских организаций, которые контролируют занятость всех медработников.

-У нас есть возможность видеть, какие начисления уже сделаны, каким образом отрегулировать, поправить, если эти начисления были сделаны некорректно, - рассказала первый заместитель губернатора.

Двойную зарплату из регионального бюджета получают в области – 2294 человека. Согласно распоряжению президента России Владимира Путина дополнительные выплаты из федерального бюджета в Псковской области получают 750 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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