Сегодня в Псковской области ожидаются сильный ветер и местами дожди

17 Май 2020 2020-05-17T10:43:20+03:00

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Сегодня, 17 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Также ожидается ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU