Михаил Ведерников поручил ускорить темпы реализации проекта исторического парка «Россия — моя история» в Пскове

17 Май 2020 2020-05-17T11:25:43+03:00

Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон провели совещание по реализации проекта создания исторического парка «Россия — моя история» в Пскове.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) провели рабочее совещание по вопросу создания в Пскове в районе стадиона «Электрон» и Степановского лужка исторического парка «Россия — моя история».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, разработка проектно-сметной документации (ПСД) здания исторического парка находится в финальной стадии, решить все вопросыс проектированием планируется к концу мая.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заметил, что площадь нового здания составит порядка 5,2 тысяч квадратных метров. Исторический парк в Пскове будет узнаваемым благодаря целому ряду архитектурных решений, пообещал он.

Параллельно с подготовкой ПСД ведется работа с поставщиками строительных материалов и субподрядными организациями для оперативного начала строительства при первой возможности.

Глава региона отметил, что необходимо максимально ускорить темпы работ по разработке проекта исторического парка и прохождение согласований в профильных организациях. Дополнительно будет актуализирована «дорожная карта» по всем этапам подготовки к возведению объекта.

Дополнительно участники совещания обсудили создание концепции внутреннего наполнения композиций исторического музея с учетом регионального компонента, а также ряда других требований, в том числе возможности использования музея для образовательных нужд.

По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу, которая займется данным вопросом. В нее предложено включить представителей регионального Комитета по культуре, Комитета по образованию Псковской области, образовательных учреждений, музеев региона, Псковской митрополии, государственного архива Псковской области, а также федеральных экспертов.

«Необходимо привлечь к работе институт российской истории РАН, федеральные архивы. У нас есть опыт взаимодействия с ними», — отметил митрополит Тихон. Михаил Ведерников поддержал предложение.

«Погодные условия позволяют начать работы уже сейчас. Поэтому очень важно активизировать работу», — акцентировал внимание всех участников совещания Губернатор.

Напомним, на реализацию проекта исторического парка «Россия — моя история» в Пскове выделены порядка 250 млн рублей из резервного фонда президента Российской Федерации. Администрация Псковской области реализует проект совместно с Псковской митрополией. Дополнительное финансирование на обустройство внутреннего пространства будет предоставлено компанией «Газпром».

Возведение исторического парка является первым этапом в создании гуманитарно-спортивного комплекса, который также будет включать в себя спортивную зону, легкоатлетический манеж и ряд других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU