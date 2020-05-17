За сутки в Псковской области выявили 19 коронавирусных пациентов, выздоровели 8
За минувшие сутки, 16 мая, в Псковской области выявили еще 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, их общее число с момента начала пандемии достигло 424.
При этом за сутки на 8 — до 140 — выросло число выздоровевших covid-пациентов, а число умерших по прежнему составляет 9.
Наконец, накануне в Псковской области было проведено 475 новых тестов на коронавирус.
Статистика распределения пандемии по муниципалитета на утро 17 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 132 (+2)
Островский район – 58
Великие Луки – 38 (+4)
Невельский район – 38 (+4)
Псковский район – 37 (+35)
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 20 (+1)
Струго-Красненский район – 10 (+1)
Дедовичский район – 9 (+1)
Порховский район – 9 (+1)
Опочецкий район – 7 (+1)
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Великолукский район – 5 (+1)
Новоржевский район – 4
Красногородский район – 3
Палкинский район – 3
Бежаницкий район – 2 (+1)
Дновский район – 2
Плюсский район – 2
Пушкиногорский район – 2
Пыталовский район – 2
Себежский район – 2
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU