За сутки в Псковской области выявили 19 коронавирусных пациентов, выздоровели 8

17 Май 2020 2020-05-17T11:54:52+03:00

Пока что в Псковской области за сутки выявляют примерно вдвое больше зараженных, чем выздоравливает.

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За минувшие сутки, 16 мая, в Псковской области выявили еще 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, их общее число с момента начала пандемии достигло 424.

При этом за сутки на 8 — до 140 — выросло число выздоровевших covid-пациентов, а число умерших по прежнему составляет 9.

Наконец, накануне в Псковской области было проведено 475 новых тестов на коронавирус.

Статистика распределения пандемии по муниципалитета на утро 17 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 132 (+2)

Островский район – 58

Великие Луки – 38 (+4)

Невельский район – 38 (+4)

Псковский район – 37 (+35)

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 20 (+1)

Струго-Красненский район – 10 (+1)

Дедовичский район – 9 (+1)

Порховский район – 9 (+1)

Опочецкий район – 7 (+1)

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Великолукский район – 5 (+1)

Новоржевский район – 4

Красногородский район – 3

Палкинский район – 3

Бежаницкий район – 2 (+1)

Дновский район – 2

Плюсский район – 2

Пушкиногорский район – 2

Пыталовский район – 2

Себежский район – 2

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU