C 18 мая в Пскове и Великих Луках утром и вечером по обычному графику запустят автобусы по всем маршрутам, а днем — с увеличенными интервалами
С понедельника, 18 мая, в Пскове и Великих Луках автобусы по всем городским маршрутам в утренние и вечерние часы начнут ходить по графику рабочего дня, а днем движение будет осуществляться с увеличенными интервалами в 20-40 минут. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал губернатор Михаил Ведерников.
Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что «значительная часть предприятии и организации хоть и с ограничениями, но возобновила работу».
«Точечно будем определять маршруты, которые будут работать без ограничении в дневное время (в этот список уже воше л автобус №5 в городе Великие Луки)», — добавил глава регионе.
Также он сообщил, что пригородные автобусы будут курсировать по рабочему графику. Межмуниципальные маршруты будут запускать по мере необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU