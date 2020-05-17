C 18 мая в Пскове и Великих Луках утром и вечером по обычному графику запустят автобусы по всем маршрутам, а днем — с увеличенными интервалами

17 Май 2020 2020-05-17T14:19:54+03:00

Некоторые автобусные маршруты пустят без ограничений и в дневное время.

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С понедельника, 18 мая, в Пскове и Великих Луках автобусы по всем городским маршрутам в утренние и вечерние часы начнут ходить по графику рабочего дня, а днем движение будет осуществляться с увеличенными интервалами в 20-40 минут. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что «значительная часть предприятии и организации хоть и с ограничениями, но возобновила работу».

«Точечно будем определять маршруты, которые будут работать без ограничении в дневное время (в этот список уже воше л автобус №5 в городе Великие Луки)», — добавил глава регионе.

Также он сообщил, что пригородные автобусы будут курсировать по рабочему графику. Межмуниципальные маршруты будут запускать по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU