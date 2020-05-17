2020-05-17T14:29:52+03:00
Происшествия

Следователи пытаются установить личность мужчины, скелет которого нашли в Куньинском районе

Олег Томилин
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Реконструкция предполагаемого облика погибшего по черепу.Реконструкция предполагаемого облика погибшего по черепу.
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Следователи пытаются установить личность мужчины, костные останки которого обнаружены в Куньинском районе. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» с псковском управлении СУ СК РФ, еще в 2019 году вблизи деревни Ильичевка Куньинского района были обнаружены костные останки человека, была проведена доследственная проверка.

В ходе первоначальных следственных действий следователям удалось установить, что на пострадавшем была надета светло-синяя футболка и черные трусы.

В результате проведенной генетической экспертизы установлены признаки лица мужского пола.

Реконструкция внешнего облика позволила экспертам прийти к выводу о принадлежности костных останков мужчине европеоидной расы, ростом около 172 см (±5 см), в наиболее вероятном возрасте 50-60 лет (фото прилагается).

Согласно медицинской судебной экспертизе, давность пребывания трупа на месте обнаружения костей составляет от 9 месяцев до 1,5 лет.

Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим сведениями о предполагаемой личности обнаруженного мужчины, сообщить об этом в отдел криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по телефонам в Пскове: (8112)29-13-72, 8-960-220-15-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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