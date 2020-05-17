В Псковской области отключения горячей воды перенесут на более поздний срок, в понедельник рассмотрят вопрос о возобновлении подачи тепла
В связи с большим количеством обращений на тему отключения горячеи воды и возобновления отопления о проблеме высказался губернатор Михаил Ведерников.
Он сообщил в своим инстаграм-аккаунте, что все плановые работы, которые могут потребовать отключение подачи горячей воды в квартиры жителей региона, будут перенесены на более поздний срок. «Тут вообще никаких разговоров быть не должно, и странно, что это не было сделано автоматически, просто исходя из здравого смысла», — отметил глава региона.
«По поводу отопления – погода деи ствительно не маи ская, — продолжил губернатор. — Заказали метеокалендарь, вопрос прорабатывается. В понедельник утром проанализируем все данные, и если на неделе будет прогнозироваться холодная погода, отопление включат».
ИСТОЧНИК KP.RU