В Псковской области отключения горячей воды перенесут на более поздний срок, в понедельник рассмотрят вопрос о возобновлении подачи тепла

17 Май 2020 2020-05-17T14:41:43+03:00

Во время пандемии коронавируса отключение горячей воды может привести к росту заболеваемости.

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В связи с большим количеством обращений на тему отключения горячеи воды и возобновления отопления о проблеме высказался губернатор Михаил Ведерников.

Он сообщил в своим инстаграм-аккаунте, что все плановые работы, которые могут потребовать отключение подачи горячей воды в квартиры жителей региона, будут перенесены на более поздний срок. «Тут вообще никаких разговоров быть не должно, и странно, что это не было сделано автоматически, просто исходя из здравого смысла», — отметил глава региона.

«По поводу отопления – погода деи ствительно не маи ская, — продолжил губернатор. — Заказали метеокалендарь, вопрос прорабатывается. В понедельник утром проанализируем все данные, и если на неделе будет прогнозироваться холодная погода, отопление включат».

ИСТОЧНИК KP.RU