В деревне Вашина Гора Печорского района произошел пожар в жилом доме
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Сегодня, 17 мая, произошло возгорание в жилом доме в деревне Вашина Гора Печорского района. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:41, на тушение были направлены 9 пожарных на 3 единицах техники.
Также сегодня произошло возгорание в нежилом доме в деревне Кривулино Бережанской волости Островского района. Сообщение о ЧП поступило в 11:50. Там возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU