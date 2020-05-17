18 мая в Псковской области ожидается небольшой дождь и до +15 градусов тепла

17 Май 2020 2020-05-17T20:58:11+03:00

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В понедельник, 18 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается низкое атмосферное давление и западный, а также северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU